LGS sonuçları açıklandı

LGS sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131Liselere Ge\u00e7i\u015f S\u0131nav\u0131 \u2019LGS\u2019 kapsam\u0131nda yap\u0131lan s\u0131nav\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 www.meb.gov.tr adresinde a\u00e7\u0131kland\u0131.\n\n\n(\u0130HA)\n\n
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz