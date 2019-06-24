Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:26 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:30 TSİ

LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı ’LGS’ kapsamında yapılan sınavın sonuçları www.meb.gov.tr adresinde açıklandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı ’LGS’ kapsamında yapılan sınavın sonuçları www.meb.gov.tr adresinde açıklandı.

(İHA)

Bugün 10:26 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Bu yaz da tüm çocuklar TEGV'de! mask
Bu yaz da tüm çocuklar TEGV'de!
Haliç Tersanesi Havadan Görüntülendi mask
Haliç Tersanesi Havadan Görüntülendi
​YKS Tamamlandı, Sıra Tercihlerde... mask
​YKS Tamamlandı, Sıra Tercihlerde...
Yurt Dışı Eğitimde Trend Yine Kanada mask
Yurt Dışı Eğitimde Trend Yine Kanada
YÖK'ten Açıklama... Üniversite Kontenjanları Belli Oldu mask
YÖK'ten Açıklama... Üniversite Kontenjanları Belli Oldu
DGS Giriş Belgeleri Açıklandı... DGS Ne Zaman? mask
DGS Giriş Belgeleri Açıklandı... DGS Ne Zaman?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi mask
'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU mask
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Bisiklet yolları işgal altında mask
Bisiklet yolları işgal altında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL