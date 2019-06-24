Pursaklar'da Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Pursaklar’da Ücretsiz Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Pursaklar Belediyesi’nin yaz tatili boyunca çocukların ücretsiz olarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için hayata geçirdiği Okullar Hayat Olsun projesi kapsamındaki yaz spor okulları kayıtları başladı.1 Temmuz da başlayacak olan ücretsiz Yaz Okulu eğitimleri için kayıt noktaları oluşturuldu. Pursaklar Belediyesi’nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Tevfik İleri Kültür Merkezi, Hicret Cami, Beşyol Kavşağı, İyisu Çeşmesi, Satı Öztürk İlkokulu, Azmi Ertuğrul İlkokulu, Ayyıldız Ortaokulu, Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Sirkeli İlkokulu bahçesindeki kayıt merkezlerine başvuru yapılabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Satı Öztürk İlkokulu, Ayyıldız ilkokulu, Azmi Ertuğrul İlkokulu ve Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Sirkeli İlkokulu bahçelerinde çocuklara kurslar verilecektir.

Yaz okuluna kayıt yaptıran herkese ücretsiz olarak tişört ve şort hediye edilecek. Futbol, taekwondo, voleybol ve basketbol branşlarının olduğu kurslar da, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verilecek.