İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2019 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz