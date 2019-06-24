Yenimahalle Eğitim Merkezlerinde erken kayıt dönemi

2 bin öğrenci merkezlerden faydalanıyor

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların derslerinde ve sınavlarında başarılı olabilmesi, liseye geçiş (LGS) ve üniversiteye giriş (YKS) sınavlarına donanımlı olarak hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan merkezler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 2 bin Yenimahalleli öğrenciye eğitim hizmeti sundu.

Kayıtlar Ağustos sonuna kadar sürecek

Destek Eğitim Merkezleri, 6.7.8. ve 9.10.11.12 sınıflara yönelik öğrenme odaklı, gençlerin kişisel gelişimi ön planda tutularak, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan eğitim programı ile Yenimahalle sakinlerine eğitim desteği sunuyor.

Karşıyaka, Batıkent Meydan, Ragıp Tüzün, Demetevler Destek Eğitim Merkezinde gelecek yılın ön kayıtları Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0312 526 25 64 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

“Eğitim ilçemizin olmazsa olmazı”

Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin eğitim ve kültür projelerinde çağın gerisinde kalmaması, gençlerin ve çocukların çağdaş sistemde eğitim alması için birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi, gireceği sınavlarda başarılı olarak, ileride söz sahibi vatandaşlar olabilmesi için hazırlamış olduğumuz Destek Eğitim Merkezlerine büyük önem veriyorum. Bu merkezler sayesinde Yenimahalle’de hem istihdam sağlayarak gençlerin mesleklerinden uzaklaşmasının önüne geçiyor, hem de çağdaş eğitimin gereklerini yerine getirerek ailelere destek oluyoruz. Çocuklarımız iyi üniversitelerde okusun, ülkesinin geleceğine, donanımlı bireyler olarak yetişerek katkı sunsun istiyoruz. Bu düşüncelerle Yenimahallelilere hizmet sunmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.