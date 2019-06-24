Nöbetçi Tiyatro’da ‘Godot’u Beklerken’i Beklerken’ Sanatseverlerle Buluşuyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği projede sona gelindi.

Proje kapsamında bu zamana kadar Antalya Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Dördüncü Ay’, Trabzon Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Ben Ödüyorum’, İzmir Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Kaşıkçılar’ ve Bursa DT tarafından sahnelenen ’Akide Şekeri’ adlı oyunlar 4 hafta boyunca sanatseverlerle buluştu. Beğeniye sunulan oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Uygulamanın son haftasında ise Antalya Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Godot’u Beklerken’i Beklerken’ 25 Haziran Salı günü Küçük Tiyatro Sahnesinde perdelerini açacak.

Dave Hanson’ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan’ın dilimize çevirdiği ve İlham Yazar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıklarını konu ediyor.

Oyuncular, sanata ve özellikle oyunculuğa olan tutku ve sevgilerinin ışığında; duygularını, beklentilerini, özlemlerini, kıskançlıklarını, üzüntülerini ve mutluluklarını paylaşmanın yanı sıra, aktörlerin yaşadıkları zorluklara ve gösterdikleri fedakârlıklara da değinerek çelişkiler içinde gezinirler. Hırs ve komplekslerini, beceriyle beceriksizlik arasındaki bariz uçuruma nasıl görünmez bir köprü kurup cesaretle dolaştıklarını, büyük bir keyifle egolarını nasıl kabarttıklarını da çarpıcı diyaloglarla gözler önüne sererler.

Dekor tasarımının Murat Gülmez’e, kostüm tasarımının Funda Çebi’ye, ışık tasarımının Halit Akgül’e ve müziklerinin Ali Erel’e ait olduğu oyunda; Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün ve Gökçesu Ulukut rol alıyor.

Oyun, 29 Haziran Cumartesi gününe kadar saat 18.00’de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek.

‘Nöbetçi Tiyatro’ uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak olan perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.