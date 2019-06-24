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YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde 84.5 oldu"
YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde 84.5 oldu"
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Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
YSK Başkanı Güven:"Katılım oranı yüzde 84.5 oldu"
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz