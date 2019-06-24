Lumada Video Insights ile şehir hayatı daha güvenli ve konforlu!

Günümüz şehirlerinde kamera teknolojileri iç ve dış ortam güvenliğini sağlamak, suçla mücadele etmek gibi sebeplerle oldukça yaygın olarak kullanılıyor. 7/24 veri elde eden bu sistemlerden tam anlamıyla yararlanmak için elde edilen verilerin doğru şekilde depolanması, işlenebilmesi ve bilgiye dönüştürülebilmesi gerektiğini söyleyen Hitachi Vantara Dijital Çözümler Satış ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Cingil, “Hitachi Vantara’nın video analitik çözümü Lumada Video Insights, çok sayıda kameradan elde ettiği verileri yapay zeka (AI), nesnelerin interneti (IoT) ve analitik gibi teknolojilerden yararlanarak gerçek zamanlı analiz ediyor ve anlamlı hale getiriyor. Bu sayede, güvenlik ihlali, trafik sıkışıklığı gibi durumlarda yetkililere zamanında gerekli bildirimlerde bulunuyor. Ayrıca kolay park yeri bulabilme, trafik yoğunluğundan kaçınma vb. gibi konuları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla metropol yaşamı daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Birkaç yıldır Kaliforniya’daki Moreno Valley şehrinde kullanılan bu sistemle birlikte; suç seviyesinde, acil durum cevaplama sürelerinde ve trafikte yaşanan azalmalar Lumada’nın somut faydalarını gösteren güzel bir örnek.” dedi.

Kişisel verilerin gizliliği korunuyor

Verilerin gizliliği konusunun da önemine değinen İsmail Cingil, kişisel verilerin gizliliği konusundaki hassasiyetin farkında olduklarını ve bu nedenle veri gizliliğinin kendileri için temel prensip olduğunu belirtiyor. Cingil, Lumada Video Insights’ın KVKK’ya uygun olarak, elde edilen görüntülerdeki yüz, vücut, kıyafet gibi kişisel özellikleri sistemin otomatik olarak bulanıklaştırdığını ve bu verilere sadece gerektiğinde ilgili kişilerin erişimine izin verdiğinin de altını çiziyor. Ayrıca Lumada çözümü videolardaki kişisel verileri tamamen anonim hale getirebiliyor.

Sadece 5-6 ayda şehir planlamasına katkı sunuyor

Lumada Video insight, metropol şehirlerinde öncelikli alanlara kurularak 5-6 ay gibi bir sürede şehir planlamasına katkıda bulunmaya başlıyor ve elde edilen petabyte sevilerindeki veri Hitachi Video Management Systems tarafından kolayca depolanıp, işleniyor. Günlük hayatta trafik yoğunluğu, park alanları kullanımı gibi konularda bilgisağlayan Lumada Video insight otomatik olarak verileri analiz ederek sadece müdahale gerektiren durumlarda alarm veriyor. Videolardan elde edilen verilerin anlık takibinin insan gücü ile mümkün olmadığı göz önüne alındığında Lumada’nın güvenlik anlamında sağladığı fayda daha da belirginleşiyor.