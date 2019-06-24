Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:46 TSİ- Teknoloji G: Bugün 10:47 TSİ

Lumada Video Insights ile şehir hayatı daha güvenli ve konforlu!

Hitachi Vantara’nın video analitik çözümü Lumada Video Insights, kamera teknolojileri ve veri bilimini bir araya getirerek uzun vadede şehir planlamasına ve şehirlerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olurken, günlük konularda da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Trafik yoğunluğu, park alanları kullanımı gibi konularda ihtiyacın belirlenmesinde yöneticilere bilgi sağlayabilen Lumada, binlerce insanın yapabileceği işi tek başına yapıyor.
Lumada Video Insights ile şehir hayatı daha güvenli ve konforlu! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Lumada Video Insights ile şehir hayatı daha güvenli ve konforlu!

Günümüz şehirlerinde kamera teknolojileri iç ve dış ortam güvenliğini sağlamak, suçla mücadele etmek gibi sebeplerle oldukça yaygın olarak kullanılıyor. 7/24 veri elde eden bu sistemlerden tam anlamıyla yararlanmak için elde edilen verilerin doğru şekilde depolanması, işlenebilmesi ve bilgiye dönüştürülebilmesi gerektiğini söyleyen Hitachi Vantara Dijital Çözümler Satış ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Cingil, “Hitachi Vantara’nın video analitik çözümü Lumada Video Insights, çok sayıda kameradan elde ettiği verileri yapay zeka (AI), nesnelerin interneti (IoT) ve analitik gibi teknolojilerden yararlanarak gerçek zamanlı analiz ediyor ve anlamlı hale getiriyor. Bu sayede, güvenlik ihlali, trafik sıkışıklığı gibi durumlarda yetkililere zamanında gerekli bildirimlerde bulunuyor. Ayrıca kolay park yeri bulabilme, trafik yoğunluğundan kaçınma vb. gibi konuları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla metropol yaşamı daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Birkaç yıldır Kaliforniya’daki Moreno Valley şehrinde kullanılan bu sistemle birlikte; suç seviyesinde, acil durum cevaplama sürelerinde ve trafikte yaşanan azalmalar Lumada’nın somut faydalarını gösteren güzel bir örnek.” dedi.

Kişisel verilerin gizliliği korunuyor

Verilerin gizliliği konusunun da önemine değinen İsmail Cingil, kişisel verilerin gizliliği konusundaki hassasiyetin farkında olduklarını ve bu nedenle veri gizliliğinin kendileri için temel prensip olduğunu belirtiyor. Cingil, Lumada Video Insights’ın KVKK’ya uygun olarak, elde edilen görüntülerdeki yüz, vücut, kıyafet gibi kişisel özellikleri sistemin otomatik olarak bulanıklaştırdığını ve bu verilere sadece gerektiğinde ilgili kişilerin erişimine izin verdiğinin de altını çiziyor. Ayrıca Lumada çözümü videolardaki kişisel verileri tamamen anonim hale getirebiliyor.

Sadece 5-6 ayda şehir planlamasına katkı sunuyor

Lumada Video insight, metropol şehirlerinde öncelikli alanlara kurularak 5-6 ay gibi bir sürede şehir planlamasına katkıda bulunmaya başlıyor ve elde edilen petabyte sevilerindeki veri Hitachi Video Management Systems tarafından kolayca depolanıp, işleniyor. Günlük hayatta trafik yoğunluğu, park alanları kullanımı gibi konularda bilgisağlayan Lumada Video insight otomatik olarak verileri analiz ederek sadece müdahale gerektiren durumlarda alarm veriyor. Videolardan elde edilen verilerin anlık takibinin insan gücü ile mümkün olmadığı göz önüne alındığında Lumada’nın güvenlik anlamında sağladığı fayda daha da belirginleşiyor.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:46 TSİ Ankara- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Bu PIN Kodlarını Kullanmayın! mask
Bu PIN Kodlarını Kullanmayın!
Ruh Sağlığınız İçin, Telefonunuzdan Bir Süre Uzaklaşın mask
Ruh Sağlığınız İçin, Telefonunuzdan Bir Süre Uzaklaşın
Türkiye e-seçim İstiyor Mu? mask
Türkiye e-seçim İstiyor Mu?
Yeni Teknolojiler Dost Mu, Düşman Mı? mask
Yeni Teknolojiler Dost Mu, Düşman Mı?
​Veri Merkezlerinde Güvenlik Teknolojileri mask
​Veri Merkezlerinde Güvenlik Teknolojileri
Kişisel Verileri Korumak İçin 7 Basit Yöntem mask
Kişisel Verileri Korumak İçin 7 Basit Yöntem
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi mask
'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU mask
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Bisiklet yolları işgal altında mask
Bisiklet yolları işgal altında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL