Keçiören'de Yaz Dönemi Tiyatro Kursları Başlıyor

Çocukların sanatsal becerilerini güçlendirme, özgüvenlerinin artması ve sahne rahatlığı kazanmaları için açılan yaz dönemi tiyatro kurslarına kayıtlar başladı. 31 Haziran’a kadar devam edecek kayıtlarda dersler, 1 Temmuz’da başlayacak. Yaklaşık 1,5 ay sürmesi planlanan kurslar Necip Fazıl Sahnesi’nde verilirken kursiyerler, diksiyon ve sahne eğitimi de alacaklar.

Sanatsal becerilerin fark edilmesiyle çocukların yetenekleri doğrultusunda geleceğine yön vermelerinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü de hatırlatarak şunları söyledi: “Çocuklarımızın donanımlı, sanat, sporla iç içe ve yaz tatillerini de doğru değerlendirecekleri yaz kursları açıyoruz. Çocuklarımıza özel açtığımız yaz spor okullarımız, Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) ve Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) kursları ile onlar için yaz boyu eğlenceli, bilgi ve beceri dolu bir yaz tatili hazırladık. Tiyatro kurslarımız da sanatsal becerilerini keşfetmeleri noktasında onlara yardımcı olacak, 11 yaşın üzerindeki tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.