“ Ölümcül Takip” aksiyon dolu hikayesiyle FilmBox HD’de

Aksiyon dolu temposu ve sürükleyici hikayesiyle “Ölümcül Takip” FilmBox HD ekranlarında! Elliott Lester’ın yönetmenliğini yaptığı filmde başrolleri Jason Statham, Paddy Considine ve Aiden Gillen paylaşıyor.

Dedektif Tom Brant, polisleri hedef alan bir seri katili yakalamak için görevlendirilir. Katil, Tom’dan her seferinde kaçmayı başarır. Meslektaşlarını teker teker kaybeden Tom umutsuzluğa düşer ve kendine şu soruyu sorar: ‘’Eğer kendi insanlarımızı koruyamıyorsak, ne işe yarıyoruz?''

26 Haziran Çarşamba günü saat 21.30’da ekranlara gelecek “Ölümcül Takip” filmini Turkcell TV+, Kablo TV, D- Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.