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YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibarıyla yüzde 100 sisteme işlendi. Kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 63, geçerli oy 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oy 178 bin 599, katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir” dedi.
YSK Başkanı Güven: "Rakamlar yüzde 100 sisteme işlendi” mask
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran yenileme seçimlerine ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven, resmi olmayan sonuçları açıkladı. Kurul girişinde kendisi bekleyen basın mensuplarına konuşan Güven o sonuçlara ilişkin, “ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı rakamlar dün itibarıyla yüzde 100 sisteme işlendi. Kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 63, geçerli oy 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oy 178 bin 599 katılım oranı ise yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

ADAYLARIN ALDIĞI OYLAR SAYILARI VE ORANLAR

Adayların aldığı oyları ve oranları da belirten Güven, “Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 ile yüzde 44.99, Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55, Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

İTİRAZ SÜRECİ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Olağan itiraz sürecine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Güven, “Salı günü saat 15.00’e kadar İlçe Seçim Kuruluna siyasi partilerin itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. İlçe Seçim Kurulumuz bunu inceleyerek Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kuruluna da Cuma günü saat 17.00’ye kadar itiraz olacak. İl Seçim Kurulunun itirazlara karşı cevap verme süresi 2 gün olacak. Onun kararından sonra da Yüksek Seçim Kurulunda 3 gün içinde itiraz hakkı var olan itiraz süreci bu şekilde işleyecek” şeklinde konuştu.

(İHA)

Bugün 11:15 TSİ Ankara- Siyaset

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