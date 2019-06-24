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Okullar Kapandı Şimdi Spor Zamanı

Mamak Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte yaz tatilinde gençlere eğlenceli bir alternatif sunuyor. “Okul Bitti Şimdi Spor Zamanı” diyen Mamak Belediyesi, yaz spor okullarında 7-14 yaş grubuna voleyboldan futbola, satrançtan masa tenisine, basketboldan güreşe 10 branşta eğitim verecek. Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı yaz spor okulları 1 Temmuz itibari ile başlıyor.
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Yazın tadını sporla çıkaracaklar

Mamak’ın her köşesinde spor var

Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte açılan spor okulları 1 Temmuz - 31 Temmuz ve 1 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek. Usta eğitmenler eşliğinde, tamamen ücretsiz olarak Mamak’ın her köşesinde gerçekleşecek olan spor şöleninin ilk dönemi 1 - 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

En az bir alanda lisanslı olmalılar

İlçede her çocuğun en az bir spor alanında lisanslı olması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sağlıklı ve sporla iç içe bir gelecek için kapsamlı bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Yaz spor okulları ile birlikte gençlerimizi hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız hem de sporu yaşam biçimi haline getirmelerine olanak sağlayacağız” dedi.

Yaz Spor Okulu Tesisleri

*Mamak Belediyesi Spor Salonu

*Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

*Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi

*Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı

*Zirvekent Halı Saha

*Karaağaç Halı Saha

*Misket Halı Saha

*Gülveren Halı Saha

*Vali Erdoğan Şahinoğlu Konuk Evi

*75. Yıl Düğün Salonu

*Nevin Gökçek Düğün Salonu

*Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi

*Ortatepe İmam Hatip Orta Okulu

*Çağrıbey Anadolu Lisesi

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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Mamak- Etkinlik

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