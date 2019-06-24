Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:18 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:24 TSİ

Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, poşet kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de poşet kullanımın ücretli hale gelmesinden bu yana yüze 80 oranında düştüğü görüldü. Sadece zincir marketlerde geçen yıl Ocak ayında 294 milyon poşet kullanılırken, bu yılın Ocak ayında bu oran yüze 75 azalarak 82 milyona düştüğü saptandı. Tahminler neticesinde de 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın yüzde 90’a yakın oranda azalacağı ve yıllık 30 milyar adet olan poşet kullanımın 3 milyara yani kişi başı 40’a düşeceği belirtildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar poşet başlığı altında 250 bin 99 haber çıkışı tespit edilirken, yeni yasayla birlikte poşet kullanımındaki azalmanın medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü.

(İHA)

Bugün 11:18 TSİ İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı mask
Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı arttı mask
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı arttı
Reel kesim güven endeksi, Haziran’da 3,6 puan arttı mask
Reel kesim güven endeksi, Haziran’da 3,6 puan arttı
24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Merkez’den iki tebliğde değişiklik mask
Merkez’den iki tebliğde değişiklik
Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi mask
Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi mask
'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU mask
YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Bisiklet yolları işgal altında mask
Bisiklet yolları işgal altında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL