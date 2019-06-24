Miami’de Performans Sergileyen İlk Türk DJ Ata Bayraktar İstanbul’da

Dünyada müziğin kalbi olarak anılan Miami’de sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren DJ Ata Bayraktar İstanbul’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 28 Haziran’da İstanbul Beşiktaş’ta Freya adlı mekânda gerçekleşecek olan etkinlik, saat 23.00’da başlayacak ve 04.00’a kadar sürecek. Kendisinin sahibi olduğu Sound of Cosmos’un da ilk etkinliği olması sebebiyle bu performansın önemi büyük. Bu önemli performansta DJ Ata Bayraktar yalnız olmayacak; dünyaca ünlü müzisyenler Daniel Rateuke, Budajevo ve COSMONICA grubu kendisine eşlik edecek.

Sürpriz İsimler Eşlik Edecek

Elektronik müzik severlerin merakla beklediği bu performansta Daniel Rateuke de sevenleriyle buluşacak. Daniel Rateuke, afro-house tarzında dünyada ilk 10 isim arasında yer alıyor. Performansın bir diğer sürprizi de COSMONICA olacak. Ata Bayraktar açılışı, Kaan Beşik ile kurduğu grup COSMANICA’dan çalarak yapacak. Afro-house tarzıyla müzik severlere heyecan dolu bir gece yaşatacak.