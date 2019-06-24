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Sigorta yaptırırken oto hırsızlığı ihtimalini unutmayın!

Mal varlığına yönelik suçların Türkiye suç haritasından en büyük payı aldığını hatırlatan sigorta fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, oto hırsızlığının en yaygın suçlardan biri olduğunu anımsatarak araç sigortası yaptırmayı düşünenleri uyardı. Zorunlu trafik sigortası teminatları kapsamında oto hırsızlığı bulunmuyor. Ancak en dar kapsamlı kaskoda bile oto hırsızlığına karşı araçlarınız korunuyor. Otodan hırsızlık suçlarının da kasko yaptırılırken göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Sigorta yaptırırken oto hırsızlığı ihtimalini unutmayın! mask
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Sigorta yaptırırken oto hırsızlığı ihtimalini unutmayın!

Türkiye’nin suç haritasına bakıldığında mala karşı işlenen suçlar en büyük payı oluşturuyor. Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılına dair yayınladığı Adli İstatistik Raporu’nda mala karşı işlenen suçların diğer suçlar arasında en yüksek oranı kapsadığı görülüyor.

Oto hırsızlığı, mala karşı işlenen suçlarda en yaygın görülen suçlardan biri. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye genelinde 549 oto hırsızlığı yaşanırken, 2.618 otodan hırsızlık vakası görüldü. Nisan 2019’da 594 oto hırsızlığı gerçekleşmiş, 3.031 otodan hırsızlık vakası yaşanmıştı.

Otodan hırsızlık ihtimaline karşı…

Aracına trafik sigortası ve kasko yaptırmak isteyenlerle anlaşmalı sigorta şirketlerini bir araya getiren fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki.com, araçlarına sigorta yaptıracak kullanıcıları oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık vakaları konusunda uyardı. Zorunlu trafik sigortasının oto hırsızlığını kapsamadığını hatırlatan Tamoniki.com CEO’su Elif Aksoy Yenidünya, araç sahiplerinin kasko aracılığı ile oto hırsızlığına karşı kendilerini güvence altına alabileceklerini kaydetti. Yenidünya, “Oto hırsızlığına karşı kendinizi koruyabilmeniz adına kasko yaptırmanız gerekiyor. En dar kapsamlı kaskoda bile oto hırsızlığına karşı koruma sağlanıyor. Ancak otodan hırsızlık vakaları, oto hırsızlığından daha da yaygın. Araç sahiplerinin kasko yaptırırken düşük bir bedelle otodan hırsızlık seçeneğini de teminat kapsamına almaları yerinde olacaktır” dedi.

Bugün 11:53 TSİ - Yaşam

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