Tohum Otizm Vakfı Tarafından Yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti!

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 8 projeden biri olan“Eğitime Uzanan Yol” Projesinin kapanış toplantısı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili,Özel Eğitim ve Kaynaştırma DaireBaşkanı Fikret Yılmaz, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer’in hazır bulunduğu toplantı ile gerçekleşti.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergâhı üzerinde Tohum Otizm Vakfı tarafından 2017-2019 yılları arasında yürütülen proje kapsamında; otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek eğitim atölyeleri düzenlendi. Bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilerek proje kapsamında, 20 ildetoplam 60 özel eğitim sınıfının Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun şekilde eğitim materyalleri ile donanımı sağlandı.

Özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedefleyerek TANAP’ın desteği ile yola çıktıklarını ve çıktıkları yolun sonunda hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer “Gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlandı. Proje kapsamında öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 20 ilde 1.610 öğretmen ve 1.951 aileye, bölge halkına yönelik otizm farkındalık seminerleri düzenlendi. Otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olduğu bu projede yanımızda olan TANAP’a ve her projede iş birliği içinde olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkürler.” şeklinde konuştu.