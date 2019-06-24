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ÇANKAYA’DA YÜZME HAVUZUNA YOĞUN İLGİ

 Çankaya Belediyesinin 2018 Eylülünde hizmete açtığı Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi Çankayalılardan yoğun ilgi görüyor. Pazartesi hariç haftanın her günü 08.30-22.00 saatleri arası açık olan yüzme havuzu kullanımı için yüzlerce başvuru yapıldı. Belediye, ikinci havuzun yapımına Çiğdem Mahallesi’nde devam ediyor.
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ÇANKAYA’DA YÜZME HAVUZUNA YOĞUN İLGİ

Birlik Mahallesi’nde 2018 Eylül ayında hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi tam kapasite hizmet veriyor. Yüzme tutkunlarının dört mevsim havuz keyfini çıkardığı tesiste fitness bölümü de ilgi görüyor. Çocuklarını yüzme kursuna getiren ebeveynler, çocuklar yüzerken kendileri de spor yapma imkanı buluyor.

 SIRADA BEKLEYENLER İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Pazartesi hariç haftanın her günü 08.30-22.00 saatleri arası açık olan yüzme havuzundan, 6 farklı zaman diliminde faydalanılabiliyor. Çocuklarda başlangıç, orta ve ileri seviye olarak verilen yüzme kursları haftada 2 saat, ayda toplam 8 saat şeklinde düzenleniyor. Fitness salonu ve yüzme havuzundan yararlanan üye sayısı 2 bine yaklaşan Kompleks, havuzun 15 gün tatile gireceği Eylül ayında, sırada bekleyen vatandaşlar için yeni bir düzenlemeye gidecek.

 ÇİĞDEM HAVUZU’NDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çankaya’da belediye hizmetleri genelinde rekorlar kırdıklarını ve aynı zamanda ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, takdire yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun hizmete açılmasıyla birlikte Çiğdem Mahallesi’nde olimpik ölçülerde havuz yapımının devam ettiğini ve 2019 yılında açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Taşdelen, Dikmen’e de bir havuz yapacaklarının bilgisini verdi.

2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi olimpik standartlar ve kalitede inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvarlı. Birlik Mahallesi Kahire Caddesi Lozan Parkı içerisinde yer alan tesiste farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonu da sağlıklı yaşam imkanı tanıyor. Yeni üyelik kaydı için 441 20 18 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

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Bugün 12:10 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

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