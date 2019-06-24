Minik ressamların hayalleri İzmir’de buluştu

Türkiye’nin 7 Bölgesi’nden, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sosyal Medya’dan 35 binden fazla resmin katıldığı yarışmada İç Anadolu Bölgesi kazananı ise Ankara’dan Umut Efe Mutlu oldu.

Türkiye’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun katıldığı, ülkemizin en uzun soluklu çocuk resim yarışmasıyla, gelecek nesiller için çalışmaya devam ediyor. Bu yıl “Hayallerini Çiz” temasıyla 38’inci kez düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC ve Türkiye’den 35 binden fazla resim katıldı. Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 14 minik ressam, Ödül Töreni’nde bir araya geldi. 20 Haziran tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödüllerini alan minik ressamlar arasından 3 öğrenci ayrıca bir yıllık eğitim bursu almaya da hak kazandı.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Yaşar Holding Yöneticileri, Pınar Resim Yarışması jüri üyeleri ile İzmirli sanat severler katıldı. Çocukların hayallerini yansıtan ödüllü eserler, 28 Haziran tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Ödül töreninde konuşan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın, Birinci Pınar Resim Yarışması’nda kazanan çocuklarımıza ilk ödüllerini verdiği günden bugüne 38 yıl geçti. Bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun katıldığı Uluslararası Pınar Resim Yarışması’nı 38 yıldır hiç ara vermeden gerçekleştirdik. Pınar markası olarak 46 yıldır Sağlık, Lezzet, Yenilik ve Yaşam Pınarı olma misyonu ile çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 46 yıldır sadece ürünlerimizle değil gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Çocuklarımız için sanat, eğitim ve spor alanındaki birçok projeyi destekledik. 32 yıldır Pınar Çocuk Tiyatrosu ile üç milyondan fazla çocuğumuzla buluştuk. 20 yılı aşkın süredir başta basketbol olmak üzere sporu destekliyoruz.

38 yıldır ilköğretim çağındaki çocuklarımıza yönelik Pınar Resim Yarışması’nı aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Çocukların sanatsal gelişimlerine, özgüven ve sezgilerinin gelişmesine katkı sağlayan resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. Araştırmalar bizlere gösteriyor ki; resim sayesinde çocuklar düşünce, duygu ve beklentilerini özgürce ifade edebiliyor. Bu yıl “Hayaliniz Çiz” temasıyla Türkiye ve yurtdışından binlerce çocuğun hayal dünyasına tanıklık ettik.

Hayalini Çiz temalı Pınar Resim Yarışması’na bu yıl Türkiye, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sosyal Medya ve Özel Eğitim Uygulama Okulları’ndan 35.496 resim ve 1.466 okul katılım gösterdi. Şu an burada 14 çocuğumuz ve aileleri bizimle. Özellikle belirtmek istiyorum ki çocuklar tarafından gönderilen tüm resimler geniş bir hayal gücünün ürünüydü. Bu yüzden de yarışmamıza katılan her çocuğun resmi bizim için çok değerli” dedi.

Yaşar Topluluğu olarak Türkiye’de 22 şirketi ile 74 yıldır faaliyetlerde bulunan bir topluluğu olduğunu belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş “Bugüne kadar 4 milyon çocuğumuza ulaştığımız resim yarışmamızla Türkiye nüfusunun yüzde 5’i kadar çocuğa ulaşmış olduk. Çocuklarımızı 38 yıldır duygularını, hayallerini ve düşüncelerini resimleriyle bize iletti. Resim özgür düşünceyi ve yaratıcılığı yansıtıyor. Bu yıl ise resim çocuklarımızın hayallerini yansıttı. Hayaller hepimiz için çok önemli. Çünkü ülkenin gelişmesi hayal gücünün gelişmesine bağlı. Özgür düşünceyle hayaller inovasyonun gelişmesini etkiler. Biz ise Pınar olarak çocuklarımızın hayallerinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz“ dedi

38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam ise “Çocuklar resim hayatlarına devam etse de etmese de daha sağlıklı büyümeleri, hayata entegre olmaları ve daha kültürlü hale gelmeleri için resim çok önemli. Resimlerin hepsinde güneş var, gülen yüzler, el ele tutuşan insanlar var. Bu güzel mutlu, iyimser ve barış dolu hayallerinin devam etmesini ve sanatın iyileştirici gücünün hepimizi kucaklamasını diliyorum.” diyerek tüm minik ressamları kutladı.

Minik ressamlar İzmir’de ağırlandı

Yarışmanın kazananı 14 minik ressam aileleriyle beraber 19-21 Haziran tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Otel’de ağırlandı. Türkiye’nin 7 Bölgesi’nden, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen çocuklardan çoğu ilk kez İzmir’i ziyaret etme fırsatı yakaladı. Gerçekleşen Pınar Kültür Sanat Etkinliği kapsamında çocuklar, Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi ve Aquarium başta olmak üzere İzmir’i gezerek 2 gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Nupelda Önel / Batman / Hürriyet Ortaokulu

Ege Bölgesi

Naz Bilgiç / İzmir / MEB Özel Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu

Marmara Bölgesi

Muhammed Sayid Özen / İstanbul / Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu

İç Anadolu Bölgesi

Umut Efe Mutlu / Ankara / Beytepe İlkokulu

Akdeniz Bölgesi

Rüzgar Ç. Erten / Antalya / TED Antalya Koleji

Karadeniz Bölgesi

Nehir İpek / Samsun / Malazgirt İlkokulu

Doğu Anadolu Bölgesi

Merve Şahin / Malatya / Yaygın Ortaokulu

Sosyal Medya

Seçil Berber / Bursa / Abdurrahman Vardar Ortaokulu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gülderen Özeral / Kıbrıs / Yakındoğu İlkokulu

Almanya

Myuzhde Sabeva / Berlin / Wedding Grundschule

Türkiye’deki Özel Eğitim Ve Uygulama Okulları

Soner Turgut / Karabük / Yaşama Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan 1 yıllık eğitim bursu kazananlar

Nupelda Önel / Batman / Hürriyet Ortaokulu

Umut Efe Mutlu / Ankara / Beytepe İlkokulu

Merve Şahin / Malatya / Yaygın Ortaokulu