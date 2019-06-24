Beşiktaş’ta sezon açılışı 8 Temmuz
Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Daha önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak sonrasında kampa giden siyah-beyazlılar, bu sezon farklı bir uygulama yapıyor. Ümraniye’de sahaların bakımda olması nedeniyle TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak olan Beşiktaş, 8-11 Temmuz tarihleri arasında burada antrenman yapacak. Yapılacak olan antrenmanların ardından 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 13 Temmuz’da 1. kamp dönemi için yeniden Riva’da toplanacak. 10 gün boyunca Riva’da kamp yapacak olan Beşiktaş, 22 Temmuz’da ilk kamp dönemini noktalayacak. 3 gün iznin ardından 2. kamp dönemi 25 Temmuz’da Avusturya’nın Saalfelden bölgesinde başlayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 4 Ağustos’a kadar burada kamp yapacak. Beşiktaş’ın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz