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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada’’ Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi’’ denildi.
Irak’ın kuzeyine hava harekatı mask
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada’’ Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi’’ denildi.

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