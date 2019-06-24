24 Haziran 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.283,03 puanlık artışla 95 bin 305 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi de 0,41 değer kazandı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz