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24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

24 Haziran 2019 altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kaç lira oldu? Peki bugün altın ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
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24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 259,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,60 liradan, bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 731 liradan, 237 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241 liradan, bin 671 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 691 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 418 liradan alınan Çeyrek Ziynet 423 liradan satılıyor.

(İHA)

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