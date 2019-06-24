Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.

Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir. Bu görüşmede sadece S-400 değil bir çok konu ele alınacak. Diğer ortaklar ABD nin adımını destekliyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil.