Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.
Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir. Bu görüşmede sadece S-400 değil bir çok konu ele alınacak. Diğer ortaklar ABD nin adımını destekliyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz