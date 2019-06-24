Bakan Akar, Bahçeli ile görüşmek için MHP’de
Bakan Akar, öğle saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne geldi. Görüşmede, S-400’lerin tedariki ve F-35’lerin durumu konularının ele alınması bekleniyor.
(İHA)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne geldi.
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