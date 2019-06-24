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Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi

Haftayı 265 lira düzeylerinde kapatan gram altın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. Altının gram satış fiyatı şu sıralarda 258 TL civarında seyrediyor. Dövizde de azalış trendi gözlenmekte.
Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi mask
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Seçim atmosferinde geçen haftayı 265 TL civarında kapatan altın, yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin tamamlanması ardından altının gram satış fiyatı 257 TL’ye kadar çekildi. Dolar ve euroda da durum farklı görünmüyor. Dolar ve euro yeni haftaya yüzde 2’ye yaklaşan azalışlarla girdi. Gün içinde Dolar/TL paritesi 5,70’e kadar çekildi, şu sıralar ise 5,75’ten işlem görüyor. Euro da 6,56 liradan seyrediyor.

’’DÜNYADA ONS VE DOLAR BAZINDA ALIM-SATIM YAPILDIĞI İÇİN ALTININ FİYATI YÜKSEK’’

Güncel altın durumunu değerlendiren kuyumcu esnafı Selahattin Kayaoğlu, ’’Dünyada olduğu gibi altın fiyatları Türkiye’de yüksek. Dünyada ONS ve dolar bazında alım-satım yapıldığı için altının fiyatı yüksek. Dolar ve ONS yüksek. Altının düşeceğini zannetmiyorum. Dünyada her gün bir olay ve bir kriz oluyor. Düşse de ani düşüyor sonra geri tekrar yükseliyor. Düğün sezonu olduğu için vatandaşın altına ve takıya ilgisi var. Vatandaş büyük altın ya da bilezik takacak ama gücü az oluyor. Onun için işçiliği az olan altın, gram ve çeyrek alıyor. En çok gram altın, çeyrek altın ve tam altın tercih ediliyor. Şu an gram has altın 260 TL, diğer altınların gramı 250 TL ile 245 TL arasında gidip geliyor. Çeyrek altının fiyatı şu an 420 TL’’ dedi.

’’ALTIN ŞU AN YATIRIMLIKTAN ÇIKTI, LÜKS TÜKETİME GİRDİ’’

Bir diğer kuyumcu esnafı Gökhan Altun şöyle konuştu: ’’Altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde biraz yükseliş bekliyoruz. Çünkü piyasalar biraz tedirgin. İnşallah fazla yükselmez, çünkü piyasada biraz işsizlik var. Altın şu an yatırımlıktan çıktı, lüks tüketime girdi. İhtiyacı olan vatandaşlar şu an talep ediyor. Yani düğün ve nişan yapanlar tercih ediyor. Vatandaş, çeyrek altının fiyatı yükseldiği için daha çok gram altın, çeyreğin çeyreği gibi altına yöneliyor. 22 ayar gram altım 250 TL civarında. 24 ayar atının gram fiyatı 265 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şu an böyle gidiyor, bakalım ilerleyen zamanda ne olacak? 2018 ve 2019’da altın bayağı prim yaptı, bayağı yükseldi. Altın 4-5 sene yükselmedi ama 4-5 sene sonunda bayağı yükseldi. Vatandaşlar alabiliyorsa altın alsınlar, yatırım yapsınlar. Altın ileriye dönük uzun vadede güzel bir yatırım aracı’’.

(İHA)

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