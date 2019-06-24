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Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."