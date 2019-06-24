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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
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(Görüntülü) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Dün 13:15 TSİ Ankara- Gündem

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