Anadolu Sigorta, Müşterilerini Artık Daha İyi Tanıyor

Değer Segmenti (MAT) projesi, Anadolu Sigorta’ya müşterilerinin alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını tanıma, ihtiyaçlarını anlama ve beklentilerine en hızlı ve etkili şekilde cevap verme olanağı sunarak müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik aksiyonlar alınmasına imkan verecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin değer, davranış ve potansiyellerine göre ayrı ayrı segmente edildiği MAT projesi, ürün satın alma ve terk etme eğilimlerinin her bir müşteri için otomatik olarak analiz edilmesi ve sonuçlarının segmentlere girdi olarak kullanılması üzerine kurulu bir ekosistem olarak ifade ediliyor.

Yeni segment modelleriyle kişiye özel hizmet ve ürün

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, müşterilerin firmalara kattığı değer ve kar üzerine kurulu segment modellerinin, müşterileri tanımada, doğru müşteriye doğru hizmet ve fiyat stratejisi belirlemede artık yetersiz kaldığını vurguladı. Sönmez: “Müşteri ihtiyaç ve beklentileri, yaşam standartları, potansiyel sigortalanma kapasiteleri, sosyal medya/ürün/hizmet ve kanal kullanım alışkanlıkları, iletişim/kampanya tercihleri gibi birçok verinin anlamlandırılması üzerine kurulu yeni segment modelleri, kişiye özel hizmet ve ürün sunulabilmesine olanak tanıyor” dedi.

Günümüzde, veriyi bilgiye dönüştürebilme yetisine sahip şirketlerin müşteriler tarafından daha fazla tercih edildiğini ifade eden Sönmez, geliştirdikleri yeni segmentasyon yapısının müşteri verisini zenginleştirdiğini ve tüm iş süreçlerine uygulanan köklü yapısal değişikliklerle bu bilginin kullanılmasına yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti.

MAT süreçleri yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri ile destekleniyor

Levent Sönmez, “MAT projesinde segmentasyonun yanı sıra, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak, müşterilerimizin hangi ürünlerimizi, hangi şartlar ile satın alabileceğini ve şirketimizi terk etme olasılıklarını öngörebiliyoruz. Bu doğrultuda üretilen strateji ve aksiyonları operasyonel sistemlerimiz üzerinden kanallarımız aracılığıyla etkin bir şekilde uygulayabiliyoruz” diye konuştu.

Elementer sigortacılıkta bir ilk

Kurum olarak, daima müşteri odaklı bir hizmet anlayışını benimsediklerini ve bu anlayışı yenilikçi teknoloji ve uygulamalar ile hayata geçirdiklerini ifade eden Sönmez, müşteri terk etme eğilimi ölçümlemesini, hayat dışı sigortacılık branşlarında Türkiye’de ilk defa başarılı bir şekilde uygulayabildiklerini ve tutundurma faaliyetleri ile müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi ve memnuniyet oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti.