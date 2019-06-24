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1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Sehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)

Bugün 15:09 TSİ İHA Tunceli- Asayiş

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