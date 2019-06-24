LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı
LGS’de Türkiye birincisi olan Adil Karadağ, başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Karadağ, hiç zorlanmadan bütün soruları rahatlıkla çözdüğünü de sözlerine ekledi.
(İHA)
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