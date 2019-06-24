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LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı mask
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LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı

LGS’de Türkiye birincisi olan Adil Karadağ, başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Karadağ, hiç zorlanmadan bütün soruları rahatlıkla çözdüğünü de sözlerine ekledi.

(İHA)

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