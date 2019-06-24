Hindistan'da 30 Yılın En büyük Su Krizini
Hindistan’da su krizi kritik seviyeye ulaştı. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai, son 30 yılın en kötü su kriziyle boğuşuyor. En az 4 su deposunun kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle kuruduğu Chennai’de su sıkıntısından yaklaşık 4.6 milyon kişi etkilendi. Şehre tankerlerle su taşınırken, halk kovalarla evlerine su taşıyor.
Chennai’de endişe verici seviyelere ulaşan su sıkıntısı Hindistan genelinde de etkili oluyor. Hindistan hükümetine bağlı bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, Yeni Delhi, Bengaluru, Chennai ve Haydarabad dahil 21 şehirde 2030 yılına kadar yeraltı suları tükenecek. Rapora göre Hindistan nüfusunun yüzde 40’ı 2030 yılından sonra içme suyuna erişemeyecek.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz