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İran: “ABD’nin siber saldırısı başarısız oldu”

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari-Jahromi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ABD’nin siber saldırılarının başarısız olduğunu söyledi
İran: “ABD’nin siber saldırısı başarısız oldu” mask
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İran: “ABD’nin siber saldırısı başarısız oldu”

İran ve ABD arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın hava saldırısını 10 dakika kala durdurmasının yanı sıra İran’a yönelik siber saldırıların başlatıldığını duyurdu. Washington Post ise Cumartesi günü daha önce planlanan siber saldırıların İran’ın roket fırlatma sistemlerini devre dışı bıraktığını açıkladı.

İran, ABD’nin ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD’nin başlattığı siber saldırının başarısız olduğunu açıkladı. İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari-Jahromi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok denediler ancak başarılı bir saldırı gerçekleştiremediler” ifadesini kullandı. Basın mensuplarının siber saldırıların doğru olup olmadığını sorduğunu aktaran Jahromi, “Uzun zamandır siber saldırılarla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yıl 33 milyon saldırıyı etkisiz hale getirdik” dedi.

İki ülke arasında yaşanan krizin çözülmesi noktasında sağduyu çağrıları yapıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Son derece kaygılıyız. İki tarafın da savaş istediğini düşünmüyoruz. Ancak kazara bir savaşa girebileceğimiz konusunda endişeliyiz. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz” dedi.

(İHA)

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