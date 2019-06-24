Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kadınlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmayı başararak tarihinde ilk kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. UEFA’nın Nyon’da bulunan merkezinde çekilen kura sonucunda siyah-beyazlılar, Hollanda’dan Twente, Polonya’dan Gornik Leczna ve Ermenistan’dan Alashkert’le eşleşti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Eleme maçlarını 7-13 Ağustos tarihleri arasında Hollanda’da oynayacak. Grubu ilk sırada tamamlayan ekipler son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz