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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Twente, Gornik Leczna ve Alashkert’le eşleşti.