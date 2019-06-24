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CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz bir 4 yıl önemli bir fırsattır. Bu fırsat heba edilmemelidir" dedi.
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır mask
CHP'li Öztrak: Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır mask
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CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimini değerlendirerek, "İstanbul halkının bazıları tatilini yarıda kesim oy kullanmaya gitti. 31 Mart'ta 13 bin 700 oy farkını beğenmeyenler hak yemenin, milletin aklıyla alay etmenin, boş tencereyi görmemenin bedelini 800 bin oy farkını yaşayarak ödediler" dedi.

'SADECE CHP'LİLER OY VERMEDİ'

Öztrak, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'nun hak ettiği mazbatasını yüzde 54 oyla sandıkta bir kez daha verdiğine işaret ederek, "Böyle bir oy daha önce hiçbir İstanbul Büyükşehir seçiminde alınmamıştı. Biz CHP olarak, Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy versin vermesin, sandığa giden, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu süreçte sahada var gücüyle çalışan İYİ Parti örgütlerine teşekkürü borç biliyoruz. Sayın İmamoğlu'na sadece CHP'liler ya da İYİ Partililer oy vermedi. AK Parti'ye, MHP'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye, Demokrat Parti'ye, ÖDP'ye ve adını sayamadığım birçok partiye daha önce oy vermiş yurttaşlarımız da bu defa Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İmamoğlu tüm İstanbul'un ve İstanbulluların belediye başkanıdır" dedi. 

Seçmenlerin hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıktığını belirten Öztrak, "Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır. Artık İstanbul'da, Türkiye'de her şey çok güzel olacaktır" diye konuştu.

'MİLLET SEÇİMLERLE YORULDU'

Öztrak, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 1'inci yıldönümünü hatırlatarak, "24 Haziran seçimine gidilirken milletimize, 'verin oyu bu kardeşinize, her şeyi düzelteyim, ekonominin sorumlusu benim' denildi. Ama 1 yılda ekonominin geldiği nokta ortada. İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini aile şirketi yönetimiyle karıştıranlara, ekonomiyi ve taahhütlerini hatırlatma zamanı gelmiştir. Türkiye, tek kişi parti devletinin ilk adımlarının atıldığı 2014 yılından bu yana seçimlerden, sandıklardan, referandumlardan başını alamadı. Türkiye, son 5 yıllık süreçte ortalama her 8 ayda bir seçim yapmış ve sandık başına gitmiş. Millet artık seçimlerle ve seçimlerin yarattığı belirsizliklerle yoruldu. Yönetenler çok kıymetli bir zaman dilimini gerekli önlemleri almak yerine seçim tartışmalarıyla heba ettiler" şeklinde konuştu.

'SEÇİMSİZ 4 YIL ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR'

Öztrak, CHP'nin erken seçim beklentisinin olup olmadığına ilişkin soruya, "Biz baştan beri açıklıyoruz. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz bir 4 yıl önemli bir fırsattır. Bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Belediyeler belediyeciliğe, hükümet ve iktidar da vatandaşa vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmeye odaklanmalıdır" diye cevap verdi.

Bugün 16:07 TSİ DHA Ankara- Siyaset

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