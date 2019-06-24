Otomobil kamyonun altına girdi 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy yönünden Çorlu istikametine gitmekte olan Emre Kaplan yönetimindeki 39 AH 512 plakalı otomobil gördü tanıklarının iddiasına göre ışıklı kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta durmadı. Yulaflı Mahallesi istikametinden yan yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya idaresindeki 16 ASP 25 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi.

Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Emre Kaplan ile İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Molkoç ve Can Çınpı yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde ilk müdahaleleri yapılan ve Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Can Çınpı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın servis yolundan kontrollü olarak sağlanmasının ardından jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kazanın meydana geldiği kavşakta yaptıkları incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndürüldü.