PKK tarafından öldürülen çoban toprağa verildi
Çoban Güldere’nin cenazesi bugün Kağızman merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, çobanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz