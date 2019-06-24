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Motorine 22 kuruş zam

Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı. Zamda 1 kuruş ÖTV’den karşılanacak olup 22 kuruş yansıtılacak.