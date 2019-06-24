Motorine 22 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapılacağını duyurdu.
Zam miktarından 1 kuruş ÖTV’den karşılanacağından dolayı pompaya 22 kuruş şeklinde yansıtılacak.
Zammın ardından motorinin litre satış fiyatları şöyle
İstanbul’da ortalama 6,42 liraya,
Ankara’da 6,54 liraya
İzmir’de 6,52 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz