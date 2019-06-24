Bahçelievler Haberleri - Güncel Bahçelievler Haberleri - HaberlerAnkara.Com

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Ankara Bahçelievler haber

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Ankara – Bahçelievler’de Son Dakika Haberleri Nelerdir?

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Ankara Bahçelievler, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan semtlerden biridir. Ankara’nın sosyal yaşam konusunda oldukça önemli merkezlerinden biri olan Bahçelievler, birçok mağaza ve yaşam alanına da ev sahipliği yapmaktadır. Nüfusunun 11.615 bin olduğu Bahçelievler, Ankara’nın haber konusunda da en gündem yerlerinden biridir. Bahçelievler bölgesinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için sitemize göz atabilirsiniz.

Ankara – Bahçelievler Son Dakika Gelişmeleri Nelerdir?

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