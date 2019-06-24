Video Haberler - Güncel video haberleri - HaberlerAnkara.Com

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Ankara Haber Video

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Ankara şehri, ülkemizin en kalabalık nüfuslu şehirleri arasında yer almaktadır. Söz konusu nüfus oranının artışında Ankara’nın siyasi, idari, ekonomik, spor, sanat ve iş dünyasının bu şehirde gelişmiş olmasının etkisi vardır. Aynı zamanda ülkemizin siyasi yönetim merkezinin de bu şehirde yer alması sebebiyle nüfus yoğunluğu fazla bir şehir haline gelmiştir.

Nüfusun fazla olması bir şehirde birtakım avantajlara sebep olabileceği gibi bazı dezavantajlar da yaratmaktadır. Nitekim nüfus sayısıyla beraber gündemi etkileyecek birçok olumlu ve olumsuz olay yaşanmasında da artış meydana gelmektedir.

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