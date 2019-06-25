İsveç çeyrek finalde
Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde 8.’si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İsveç, son 16 turu mücadelesinde Kanada ile karşı karşıya geldi. İsveç, Prensler Parkı’nda oynanan müsabakayı 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu zorlu maçta İsveç’e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Stina Blackstenius kaydetti. Kanada’da ise Janine Beckie, 69. dakikada penaltından yararlanamadı.
İsveç, bir üst turda Almanya ile eşleşti.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz