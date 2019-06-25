İşçinin sürekli gece çalıştırılması Sözleşmenin Haklı Sebeple Fesih Nedeni Sayıldı

İş sözleşmesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda, bu konularda esas alınan 4857 sayılı İş Kanunu’nun yanında Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının bağlayıcı kararları da önem teşkil etmektedir. Bu noktada iş sözleşmesinin haklı sebeple feshini gerektirecek bir olayda Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu emsal niteliğindeki karar dikkat çekmektedir.

Yüksek Mahkeme’ye konu olan somut olayda vardiyalı olarak çalışan bir işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karara hükmedildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nde verilen kararda özetle; Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine vurgu yapıldı. Bu maddede gece postalarında çalışan işçilerin 7.5 saatten fazla çalıştırılmasının yasak olduğuna işaret edildi. Bununla birlikte turizm sektöründe yer alan işletmelerde ise işçinin yazılı onayı alınarak söz konusu sürenin aşılabileceği ifade edildi.

İşveren Kanuna Uymadı

Karada, işyerinde postalar halinde çalışma yapıldığı sabit olmasına rağmen, davacının sürekli aynı postada çalıştırılmasının kanuna aykırı olduğuna dikkat çekildi. “Bu aykırılığın giderilmesi talebinin işveren tarafından yetine getirilmemesinin, işverenin çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına geleceği değerlendirilerek iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğinin kabulü gerekir.” denildi.

Bunun yanında sürekli gece vardiyasında çalıştırılması sebebiyle sağlığının bozulduğunu belgeleyen işçiye işverenlerin mümkün mertebe gündüz vardiyasında durumuna uygun bir iş vermesi gerektiği belirtildi. Bu noktada “İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.” denilerek işverenlerin kanuna uygun hareket etme konusunda alternatif yöntemlerden yararlanabileceğine dikkat çekildi.

İş Sözleşmesinin Haklı Feshine Dayanan ve Kıdem Tazminatı Talep Edilen Durumlar

İşçinin ihbar süresine uymadan kıdem tazminatını da alarak derhal işinden ayrılmasını hazırlayan birtakım şartlar bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bu maddeler şunlardır:

Sağlık nedenleri;

İşin niteliği işçinin sağlığına tehdit oluşturursa

İşçinin iş ilişkisinde bulunduğu çalışanlarda bulaşıcı hastalık bulunursa

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller;

Sözleşmede işçiyi gerçek olmayan beyanla yanıltma

İşverenin işçiye veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz, davranışta bulunması ve cinsel taciz

Ücret sözleşmeye uygun hesap edilmez veya ödenmezse

Parça başı işlerde az iş verilerek düşük ücret almasına yol açılırsa

Zorlayıcı sebepler;

İşin bir haftadan fazla durması, işçinin sağlık sebepleri

Askerlik veya evlilik;

Zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle

Evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadınlar

Emeklilik hakkı;

3600 ve 4500 günlük primlerini doldurarak emekli olmaya hak kazanıp işten çıkanlar

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Kıdem Tazminatı Nereden Alınır?

Kıdem Tazminatımı veren kurum devlet değil işverendir. İşçiler bir sene ve üzeri süre ile çalıştıkları yerden ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Ancak kıdem tazminatının alınması bazı şartlara bağlıdır. İşçi işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı alabilmek için başvuruda bulunması gerekir. Başvuru yine devlete değil işverene yapmalıdır. 5 yıl içerisinde kıdem tazminatı başvurusu yapmayan işçilerin tazminatları geçersiz sayılabilir.

15 Yıl ve 3600 Gün Şartı İle İstifa Eden Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı alabilmenin şartları arasında bulunan emeklilik şartında, işçiler emekli olma durumlarında tazminat almaya hak kazanırlar. Ancak bir de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurduğu halde emeklilik yaşına takılan kişilerin bulunduğu durum söz konusudur.

Bu kişiler istifa ettikleri durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Yani 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getiren kişiler kıdem tazminatlarını son çalıştıkları yerden alabilirler. Ancak şu an çalıştıkları yerdeki çalışma sürelerine ve maaşlarına göre kıdem tazminatı verilir.