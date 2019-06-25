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25 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle.
25 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey, Giresun’un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık 32
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 31
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 37
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 38
  • Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

    • Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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