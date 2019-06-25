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Altındağ'da Parkalara Bakım Çalışması

İlçenin her noktasında kaldırım ve asfalt bakımlarını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı.
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Altındağ'da Parkalara Bakım Çalışması mask
Altındağ'da Parkalara Bakım Çalışması mask
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Altındağ’da parklara yoğun bakım

Altındağ Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Feridun Çelik Mahallesi’ndeki Şehitler Parkı ve Örnek Mahallesi’ndeki Babaharman Parkı’nda yapılan çalışmaya toplam 50 kişilik ekip katıldı. Altındağ Belediyesince yürütülen çalışmalarda ekipler Şehitler Parkı ve Babaharman Parkı’ndaki yabani otların temizliğini yaptı, ardından çim biçme işlemini gerçekleştirdi. Ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştiren ekipler, parklara yemyeşil bir görüntü kazandırdı. Altındağ Belediyesi ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirecek.

“Çalışmalarımız artarak devam edecek”

Altındağ bölgesinde ekiplerin hiç durmadan çalıştığını ve ilçe genelindeki parklarda bakım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,” Şehitler Parkı ve Babaharman Parkı’nda ekiplerimizce geniş kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdik. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi. Vatandaşlarımız temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz. Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ”dedi.

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Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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