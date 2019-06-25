Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:59 TSİ- Gündem G: Bugün 11:47 TSİ

Altındağ'da Parklara Bakım Çalışması

İlçenin her noktasında kaldırım ve asfalt bakımlarını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklarda yoğun bir bakım çalışması başlattı.
mask
Altındağ'da Parkalara Bakım Çalışması mask
Altındağ'da Parkalara Bakım Çalışması mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ’da parklara yoğun bakım

Altındağ Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlattı. Feridun Çelik Mahallesi’ndeki Şehitler Parkı ve Örnek Mahallesi’ndeki Babaharman Parkı’nda yapılan çalışmaya toplam 50 kişilik ekip katıldı. Altındağ Belediyesince yürütülen çalışmalarda ekipler Şehitler Parkı ve Babaharman Parkı’ndaki yabani otların temizliğini yaptı, ardından çim biçme işlemini gerçekleştirdi. Ağaç gruplarının da bakımlarını gerçekleştiren ekipler, parklara yemyeşil bir görüntü kazandırdı. Altındağ Belediyesi ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirecek.

“Çalışmalarımız artarak devam edecek”

Altındağ bölgesinde ekiplerin hiç durmadan çalıştığını ve ilçe genelindeki parklarda bakım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,” Şehitler Parkı ve Babaharman Parkı’nda ekiplerimizce geniş kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdik. Çimler biçildi, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü giderildi. Vatandaşlarımız temiz bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz. Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz ”dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:59 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Çankaya'da Kurban Satış Yeri Başvuruları Başlıyor mask
Çankaya'da Kurban Satış Yeri Başvuruları Başlıyor
Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu mask
Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Altındağ'da Parklara Bakım Çalışması mask
Altındağ'da Parklara Bakım Çalışması
Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası mask
Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası
Mamak'ta Sağlık Vatandaşın Ayağına Gidiyor mask
Mamak'ta Sağlık Vatandaşın Ayağına Gidiyor
Yaşam Merkezi Üyeleri, Ustalara Taş Çıkardılar mask
Yaşam Merkezi Üyeleri, Ustalara Taş Çıkardılar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Motorine 22 kuruş zam mask
Motorine 22 kuruş zam

GALERİ

Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular mask
Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada mask
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada
Yol verdiği sürücüyle tartıştı, araçlara çarparak takla attı mask
Yol verdiği sürücüyle tartıştı, araçlara çarparak takla attı
Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı mask
Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler mask
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler
Yılanların aşk dansı kamerada mask
Yılanların aşk dansı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL