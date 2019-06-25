Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson TatlıFest’te!

En 'Tatlı' Festivale Geri Sayım Başladı!

ANKAmall 20. Yılında Çok Tatlı Bir Festivale Ev Sahipliği Yapıyor!

Geniş marka yelpazesi ile Ankaralıların uğrak noktası olan ANKAmall, 20’nci yılında ziyaretçilerini Ankara’nın en keyifli festivali TatlıFest ile karşılıyor.

Festival, 28 Haziran Cuma Günü Kapılarını Açıyor

28 Haziran Cuma günü ANKAmall Botanik Bahçe’de kapılarını açacak olan Festival, dolu dolu programıyla 30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Türkiye’nin dört bir yanından 30’a yakın tatlı firmasının katılımıyla gerçekleşecek Festival’de en farklı ve en lezzetli tatlılar, çeşitli ikramlar, müzik grupları, görsel şovlar, çocuk atölyeleri yer alacak.

Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson Festivale Damga Vuracak

Gün boyu en farklı tatlıları tadıp görsel şovlarla vakit geçiren ziyaretçiler akşam saat 21.00’da başlayacak olan konserlerle festivalin keyfini yaşayacak.

Çıkardığı son albüm olan ‘130 BPM Kreşendo’ albümüyle dikkatleri üzerine çeken Ozan Doğulu festivalin ilk gününde, 28 Haziran Cuma günü hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin ikinci gününde ise (28 Haziran Cumartesi) 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği ve severek dinlediği Mazhar Alanson en sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Konserler saat 21.00’da başlayacak.