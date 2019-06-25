Ümit milliler Avrupa Judo Şampiyonası'na hazır
Ümit milliler, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Ümit Kadın Milli Takım Ankara'da, erkek Milli takım ise Samsun TOHM'de kamp çalışmalarını tamamladı ve şampiyonaya katılmak üzere bugün havayoluyla Polonya'ya gitti.
Ay-yıldızlı Milli takım kafilesinde yer alan judokalar şunlar:
Kadınlar: 40 Kg: Ecre Alayıldız, D. Sevgi Süren, 44 Kg: Merve Azak, Hanife Özcan, 48 Kg: Buketnur Karabulut, Sıla Ersin, 57 Kg: Özlem Yıldız, 63 Kg: A. Mediha Yeksan, Habibe Afyonlu, +70 Kg: Hilal Öztürk.
Erkekler: 50 Kg: Y. Emre Esenboğa, 55 Kg: Berat Bahadır, 60 Kg: M.Ali Demirel, 63 Kg: Musa Şimşek, M. Hüdai Özgürbüz, 81 Kg: C.Ata Demirtaş, +90 Kg: Münir Ertuğ.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz