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Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Neşeli Minikler Kreşi’nin ‘Yıl Sonu Gösteri Programı ve Mezuniyet Töreni’ne katılarak mezuniyet sevinci yaşayan miniklerle ve velileriyle buluştu.

Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu mask
Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu mask
Başkan Altınok, Neşeli Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu mask
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Başkan Altınok, “Keçiören’deki okullarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini inşallah en kısa zamanda yerine getireceğiz. Kreşlerimizin sayısı çoğalacak, kreşten farklı olarak çocuk evleri yapacağız. Keçiören’de kütüphanelerin sayısını artıracağız. Öğrencilerimize bu kütüphanelerimizde yemek yeme imkânı da sağlayacağız” dedi.

MEZUNİYET GÖSTERİLERİYLE KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda gerçekleştirilen Tepebaşı Neşeli Minikler Kreşi Yıl Sonu Gösteri Programı ve Mezuniyet Töreni’nde kreş dönemini tamamlayarak önümüzdeki sezon okula başlayacak olan minikler çeşitli gösteri ve sunumlarla etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattılar. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı etkinliğe, minik öğrencilerin velileri ve yakınları da gelerek yılsonu gösterilerine eşlik ettiler.

ÇOCUK EVLERİ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Başkan Altınok, mezuniyet etkinliğine katılan ailelere hitaben yaptığı konuşmada, ilk kez mezuniyet sevinci yaşayan minikleri ve ailelerini tebrik ederek, “Çocuklarımız için birçok etkinliğimiz ve projelerimiz olacak. Kreşlerimizin sayısını artırıp, Çocuk Evleri projemizi hayata geçireceğiz ve sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz. Çocuklar milletlerin ve devletlerin geleceğidir, umududur. Sizler bizim her şeyimizsiniz. İnşallah belediyemizin sportif, sosyal ve kültürel birçok etkinlikleri olacak. Bunların tamamında çocuklar da olacak. Sizler için belediyemizin her türlü imkânını seferber edeceğiz” diye konuştu.

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Bugün 10:35 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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