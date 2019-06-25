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“Ruanda İle İş Birliği Semineri” ATO’da Yapıldı

Üyelerinin dış ticaret ve dış yatırımlarda gelişmesine yönelik faaliyetler yürüten Ankara Ticaret Odası (ATO), Ruanda Büyükelçiliği ile “Ruanda ile İş birliği Semineri” düzenledi.
“Ruanda İle İş Birliği Semineri” ATO’da Yapıldı mask
“Ruanda İle İş Birliği Semineri” ATO’da Yapıldı mask
“Ruanda İle İş Birliği Semineri” ATO’da Yapıldı mask
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RUANDA DIŞİŞLERİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ BAKANI, TÜRK İŞ ADAMLARINI RUANDA’YA YATIRIM VE İŞ YAPMAYA DAVET ETTİ.

ATO BAŞKANI BARAN: “RUANDA İLE TİCARET HACMİ, 21 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE”

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminerin açılışında bir konuşma yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin dış politikasında Afrika’nın önemli bir yere sahip olduğunu ve Afrika Birliği’nin de Türkiye’nin stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ruanda ile ticaret hacminin 2018 yılı itibariyle 21 milyon dolar düzeyinde olduğunu bildiren Baran, Türk yatırımcıların Ruanda’da enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde yoğun olarak yatırım yaptığını, son üç yılda Türk şirketlerinin yatırım sayısının 20’yi geçtiğini kaydetti. Baran, “Türk işadamlarının Ruanda’daki toplam yatırımları 400 milyon doları aşıyor. Bu yatırım değeri aynı dönemde Ruanda’ya yapılan yerel veya dış kaynaklı yatırımın yüzde 13’üne tekabül ediyor. Bizim yatırımcılarımız Ruanda’nın farkında dedi. Baran, Ruanda’nın bilişim teknolojileri, turizm, enerji, madencilik, gıda işleme ve paketleme, tarım, mobilya ve tekstil başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapılabilecek bir ülke olduğunu ifade etti.

Ruanda Hükümeti’nin, ülkenin yatırım bölgesi olarak cazibesini artırmak için son 20 yıldır bir reform politikası izlediğini söyleyen Baran, bu kapsamda geniş çapta yapısal düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti. Baran, “Dünya Bankası tarafından açıklanan İş Yapma Kolaylığı endeksinde 2009 yılında 143’üncü sıradayken, yaptığı atılımlarla 2019 yılında 29’uncu sıraya yükseldi” dedi. Baran, Ruanda’nın gelişimini takip ettiklerini, büyümesi ve bölgenin anahtar ülkesi olmasını dilediklerini de söyledi.

-RUANDA’YA YATIRIM YAP 600 MİLYON NÜFUSA ULAŞ-

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera’da ATO Meclis Salonu’nu dolduran iş adamlarına ülkesinin yatırım olanakları hakkında bilgi verdi. Sizebera, Ruanda’nın 2018 yılında 173 şirketle toplam 2 miyar dolarlık yatırım aldığını ve bu yatırımlarla 40 bin kişiye istihdam sağlandığını anlattı. Ruanda’ya yatırım yapanın Afrika’ya ulaşabileceğini belirten Sezibera, “5 ülkeden oluşan Doğu Afrika Topluluğu’nun üyesiyiz. Bu nedenle Ruanda’ya yatırım yapan, Doğu Afrika topluluğu ve çok taraflı anlaşmalar ile birlikte ise toplam 600 milyonluk bir nüfusu kapsayan geniş bir coğrafyaya ulaşma imkânı sağlar” dedi.

-YATIRIMLARA 7 YIL VERGİSİZ DÖNEM-

Ruanda’ya yapılan yatırımların çay, kahve ve tarım gibi geleneksel yatırımlarla sınırlı kalmadığını turizm, hizmet sektörü, konferans, kongre, yazılım ve donanım geliştirme gibi sektörlerden de yatırımlar çektiklerini kaydeden Sezibera, “Ruanda hükümeti olarak her sektörden yatırımcının ülkemize yatırım yapmasını istiyoruz ve bunu sağlamak amacıyla saatler içerisinde, tek noktadan şirket kurumunu sağladık. Ülkemizde 50 milyon doların üzerinde yapılan yatırımlara 7 yıllık vergisiz dönem sağlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, hükümet desteği alacaksınız ve iyi bir ortak bulabilme garantisini vereceğiz” dedi.

Ruanda’nın, Afrika’da ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyleyen Sezibera, yaklaşık 10 yıldan beri yılda yüzde 7,5 büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Ruanda’nın dünyada, gece yürümenin en güvenli olduğu beşinci ülke ve Afrika’da iş yapması en uygun olan ikinci ülke konumunda olduğunu bildiren Sezibera, ülkesinin yüzde 95’inin 4G kapsamında olduğunu ve 7 bin km uzunluğunda fiber optik kablo hattı bulunduğunu bildirdi. Sezibera, bilişim ve haberleşme sektöründe yatırım fırsatları olduğunu belirterek, iş adamlarını bu alanlarda yatırım yapmaya davet etti.

Seminere, Ruanda Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, Ankara Büyükelçiliği 1.Katibi Joel Uwizeye, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile çok sayıda misafir katıldı.

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