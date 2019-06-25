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TOTAL'den “Ustalarla Beraberiz“ Etkinlikleri

Türkiye’de madeni yağ sektörünün önde gelen üreticisi TOTAL, 2019 boyunca 14 ilde düzenleyeceği etkinliklerle 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.
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TOTAL ustalarla beraber 

Türkiye’de 28 yılı aşkın süredir madeni yağların üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren TOTAL, ustalarla olan iletişimine hız kesmeden devam ediyor. TOTAL, 2019’da “Ustalarla Beraberiz“ etkinlikleri kapsamında 14 ilde, 15 noktada, binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlara hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 ustayla buluşmayı hedefliyor.

26 Haziran Çarşamba günü Bursa Sheraton Otel’de başlayacak TOTAL “Ustalarla Beraberiz” etkinlikleri Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Bursa, Sakarya, Antalya, Adana, Diyarbakır, Giresun, Samsun, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Van, Sivas ve Ankara illerinde düzenlenecek.

‘Faaliyetlerimize devam ediyoruz’

Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Etkinliklerimizle madeni yağ sektöründe önemli konuma sahip olan ustalarla her yıl bir araya geliyoruz. Madeni yağ alanında inovasyon öncüsü bir marka olarak yeniliğe her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda ‘Ustalarla Beraberiz’ etkinliğimizin içeriğini her sene güncelliyor ve ustalarımızın farklı alanlarda ve güncel konularda teknik bilgi sahibi olmasını destekliyoruz” dedi. Dokur, bu yıl alanında uzman eğitmenlerin desteğiyle, bakım ve mekanik onarımda sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusuna ağırlık vereceklerini ifade ederken, “Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize, usta ve son kullanıcılara yönelik dijital ve hizmet altyapılarını kurgulamaya 2019 yılında da hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

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Bugün 10:45 TSİ Ankara- Etkinlik

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