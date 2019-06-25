Çankaya'da Kurban Satış Yeri Başvuruları Başlıyor

ÇANKAYA’DA KURBAN SATIŞ YERİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Çankaya’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühye’de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Kurban satış alanı için başvurularını yapacak vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri, 12 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşim 16 Temmuz’da yapılacak. Başvurularda 3.500 TL çadır tahsis bedelinin 500 TL’si talep edilecek. Çankaya Belediyesi, kurada yer tahsisi yapılan vatandaşların toplam ödeme tutarından bu bedeli düşecek. Kurada yer tahsisi çıkmayanların yatırdıkları 500 TL ise iade edilecek. Başvurular dilekçe ile Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak. 12 Temmuz’da yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.

SATIŞ YERLERİ 12 TEMMUZ’DA NOTER’LE BELİRLENECEK

11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına kurban satış yerlerini belirlemek üzere başlayan Çankaya Belediyesine başvurular, 10 Temmuz’da son bulacak. 12 Temmuz saat 14.00’de Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile satış yerleri belirlenecek. Çadır yerlerinin kurulumu ise 19 Temmuz’da yapılacak.

Belediye her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyecek. Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri koordinasyonu kurarak ekiplerle hizmet verecek Belediye, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlayacak.