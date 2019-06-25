Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:13 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:18 TSİ

LGS Tercih Kılavuzu yayımlandı

LGS Tercih Kılavuzu yayımlandı. Yerleştirme tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

(İHA)

Bugün 11:13 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
LGS birincilerinden Hamza: “Sınavı başarmam gereken en büyük hedef gibi gördüm” mask
LGS birincilerinden Hamza: “Sınavı başarmam gereken en büyük hedef gibi gördüm”
LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı mask
LGS Türkiye Birincisi Sarıkamış'dan Çıktı
LGS sonuçları açıklandı mask
LGS sonuçları açıklandı
Bu yaz da tüm çocuklar TEGV'de! mask
Bu yaz da tüm çocuklar TEGV'de!
Haliç Tersanesi Havadan Görüntülendi mask
Haliç Tersanesi Havadan Görüntülendi
​YKS Tamamlandı, Sıra Tercihlerde... mask
​YKS Tamamlandı, Sıra Tercihlerde...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu mask
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştükten sonra konuştu
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı mask
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Motorine 22 kuruş zam mask
Motorine 22 kuruş zam

GALERİ

Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular mask
Üzerlerine gelen araçtan son anda kurtuldular
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada mask
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada
Yol verdiği sürücüyle tartıştı, araçlara çarparak takla attı mask
Yol verdiği sürücüyle tartıştı, araçlara çarparak takla attı
Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı mask
Hem kız arkadaşının hem de kendi canını hiçe saydı
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler mask
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler
Yılanların aşk dansı kamerada mask
Yılanların aşk dansı kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL